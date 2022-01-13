Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık yüzde 7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başında faiz artırım patikasına dair verdiği "şahin" mesajların ardından gelen ve son 40 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyan enflasyon verileri, Banka'nın bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerini güçlendirdi.

ONS YÜKSELDİ, GRAM DOLARDAN DOLAYI DÜŞTÜ

Söz konusu gelişmenin ardından uluslararası piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla dolar endeksi 94,9 ile son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksindeki düşüş ile altının ons fiyatı, dün yüzde 0,2'lik artışla 1.827,5 dolardan günü tamamlarken, bugün yatay seyrediyor. Yurt içinde ise dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,9 altında 777,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 797,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.310 lira, cumhuriyet altını da 5.347 liradan satılıyor. Analistler, Fed'in faiz artırım sürecine dair her türlü açıklama ve verinin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

ONS ALTINDA 1.830 VE 1.870 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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