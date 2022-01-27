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Altının gram fiyatı 792 lira seviyesinden işlem görüyor

AA, Murat Aslan - Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 792 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 792 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 794,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 azalışla 792,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.302 lira, Cumhuriyet altını da 5.310 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,6 değer kaybetmesinin ardından bugün de yüzde 0,4 azalışla 1.810 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikası ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamaları sonrası altının ons fiyatının gerilediğini aktardı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle artan jeopolitik risklerin ise altının ons fiyatındaki düşüşü sınırladığını kaydeden analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.810 ve 1.790 doların destek 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fed, Ekonomi, Haber

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