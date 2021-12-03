Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor

Dün Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,5 üzerinde 777,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 782,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.284 lira, cumhuriyet altını da 5.228 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.771 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

ONS ALTINDA 1.790 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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