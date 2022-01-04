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Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 770 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.266 lira, cumhuriyet altını da 5.149 liradan satılıyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,89 altında 758,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 770 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.266 lira, cumhuriyet altını da 5.149 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 1,5'lik düşüşünün ardından, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.805 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarıyla ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin sürdüğünü, ancak varyantın sağlık sistemine ağır yük bindirmeyeceğine yönelik çalışmaların varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasına neden olduğunu bildirdi. Küresel bazda risk algısının nispeten hafiflemesinin altının ons fiyatının dünkü düşüşünde etkili olduğunu kaydeden analistler, yurt içinde döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Almanya'da işsizlik, İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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