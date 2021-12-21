Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 772 liradan işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 772 liradan işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Dün 1.063 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla resmen çakıldı. Dolardaki düşüşten etkilenen altın, 644 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçti. Gram şu sıralar 772 liradan işlem görüyor.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sert bir şekilde düşüşe geçen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 18,9 altında 773,1 liradan tamamladı. Yeni güne de düşüşle başlayan altın 644 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçti. Saat 10.40 itibarıyla gram altın 772 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.269 lira, cumhuriyet altını da 5.173 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.792 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesi ile bu sabah pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıkladığı uygulamaların gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.

Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini belirten analistler, bugün detaylarının açıklanması beklenen yeni finansal ürünler ve teşviklerin, kurun dengeye ulaşmasını destekleyeceğini söyledi.

Analistler, açıklamalar sonrası hızla düşüşe geçen döviz kurlarının, bu eğilimini bugün de sürdürdüğüne dikkati çekerek, dolar kurundaki düşüşün altının gram fiyatındaki azalışta etkili olduğunu ifade etti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğuna değinen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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