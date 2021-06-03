Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 525 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 861 lira, cumhuriyet altını da 3.506 liradan satılıyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 527,2 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 525 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 861 lira, cumhuriyet altını da 3.506 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.893 dolardan alıcı buluyor. Analistler, dolar endeksinde devam eden yukarı yönlü seyir ile birlikte ABD'nin 10 yıllık faizinin yüzde 1,60 seviyesinin altına gerilemesinin, altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının yanı sıra ABD Merkez Bankası yetkilileri ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Güne yükselişle başlayan dolar 8,62'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,62'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor
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