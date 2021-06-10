Üst üste dört gündür düşen altının gram fiyatı 519 liradan işlem görüyor
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Üst üste dört gündür düşen altının gram fiyatı 519 liradan işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dört gündür düşen altının gram fiyatı, 519 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 849 lira, cumhuriyet altını da 3.458 liradan satılıyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 521,5 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste dördüncü güne taşıyan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 519,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 849 lira, cumhuriyet altını da 3.458 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.879 dolardan alıcı buluyor. Analistler, para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle ABD'nin 10 yıllık tahvilindeki talep artışı ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

GÖZLER ABD VE ECB'YE ODAKLANDI

Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısının yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerine çıkması halinde varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini bildirdi.

ONS ALTINDA 1.910 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Öte yandan, ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmezken, karar metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarında gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Bugün, ayrıca ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Üst üste dört gündür düşen altının gram fiyatı 519 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

5 gündür düşüşünü sürdüren dolar 8,58'den işlem görüyor
5 gündür düşüşünü sürdüren dolar 8,58'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı 523 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 523 lira seviyesinden işlem görüyor
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