Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor
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Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 500 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, cumhuriyet altını da 3.344 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 499,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftaya da yükselişle başlayarak saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 500,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, cumhuriyet altını da 3.344 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yükselişini dördüncü güne taşımasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.792 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.810 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin sürmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Teknik olarak altının ons fiyatının 1.790 doların üzerinde kalıcı olması halinde 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.750 doların ise destek olarak takip edileceğini ifade etti.

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
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