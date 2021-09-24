Altının gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,18 altında 491,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 499 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, cumhuriyet altını da 3.334 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.753 dolardan alıcı buluyor.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK ALGISI ARTTI

Analistler, Çinli emlak devi Evergrande'nin borç ödemelerine ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle küresel piyasalarda risk algısının arttığını belirterek, buna paralel altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışın, yurt içinde altın fiyatlarındaki yükselişin ivme kazanmasına neden olduğunu söyledi. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 8,85 seviyesinde bulunuyor. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve bazı Fed yetkililerinin açıklamalarında para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydeden analistler, veri gündeminde ise ABD'de yeni konut satışlarının öne çıktığını ifade etti.