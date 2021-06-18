Altının gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 499 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, cumhuriyet altını da 3.335 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 497 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 499 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, cumhuriyet altını da 3.335 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 2,1 değer kaybederek 1.767,4 dolarla 3 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Üst üste beş işlem gününde de değer kaybetmesinin ardından yeni güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.800 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı kararlarının beklenenden şahin bulunmasının altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ve Avro Bölgesi'nde maliye bakanları toplantısı ile oynaklığı artan emtia fiyatlarının seyrinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altının gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,61'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,61'den işlem görüyor
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