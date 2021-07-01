Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 496 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, cumhuriyet altını da 3.318 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle 488,5 lira ile 12 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi gören altının gram fiyatı, ons altındaki yükseliş öncülüğünde kayıplarını telafi etti ve günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 495,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün de yükselişini sürdürürken, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 496,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, cumhuriyet altını da 3.318 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,5 artışla 1.770,4 dolardan kapanmasının ardından bugün de yükselişini ikinci güne taşıdı. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 1.775 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTIN KIRILMA NOKTASINDA

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini, dolara olan talebin artmasının ise bu yükselişi baskıladığını söyledi. Teknik olarak altının ons fiyatının yeniden 1.760-1.790 dolar bandındaki hareketine geri döndüğüne işaret eden analistler, bandın hangi yönde kırılacağının bundan sonraki seyir açısından önem taşıdığını kaydetti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin yanı sıra Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yeni tip koronavirüsün "Delta" varyantı ve para politikalarının seyri açısından ipucu verecek her türlü veri ve sözle yönlendirmenin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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