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Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 495,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 812 lira, cumhuriyet altını da 3.310 liradan satılıyor.

Dün, Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 495,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından, saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 495,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 812 lira, cumhuriyet altını da 3.310 liradan satılıyor. Dün 1.721 dolarla 10 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.732 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.750 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, küresel bazda enflasyon ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle dolar talebinin arttığını belirterek, bu gelişmelerle dün baskılanan altının ons fiyatının bugün tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini bildirdi.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının özeti, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de 2. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.750 doların direnç konumuna geldiğini söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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