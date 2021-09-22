Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün Dolar kurundaki düşüşün, altının ons fiyatındaki artışla dengelenmesiyle yurt içinde yatay seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 492,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 494 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 811 lira, cumhuriyet altını da 3.305 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.778 dolardan alıcı buluyor.