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Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 492 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 807 lira, cumhuriyet altını da 3.283 liradan satılıyor.

Dün altının onsundaki düşüşün Dolar kurundaki artışla dengelenmesi sonrası yurt içinde sakin bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen altında 492 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yatay başlamasının ardından, saat 11.15 itibarıyla 492 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 807 lira, cumhuriyet altını da 3.283 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.767 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşamki kararları sonrası küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, Evergrande krizinin Çin ekonomisini tehdit etmeyeceği ve şirketin borçlarını yapılandırmak için görüşmelerini sürdürdüğüne yönelik haber akışının sınırlı da olsa risk iştahını artırdığını kaydetti.

Bugünün ekonomi takviminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, küresel bazda imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 seviyesinin destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden işlem görüyor
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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