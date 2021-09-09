Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 490 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, cumhuriyet altını da 3.270 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 487,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla 490 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, cumhuriyet altını da 3.270 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.792 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.810 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının şahinleşen tutumunun altının ons fiyatını baskılamasına karşın yurt içinde, dolar kurundaki artışla birlikte altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini bildirdi. Bugünün veri takviminde; yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan