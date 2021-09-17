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Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 486 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 486 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 481 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 486 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını da 3.260 liradan satılıyor.

Dün yüzde 2'nin üzerinde değer kaybeden altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.761 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda artan enflasyonun merkez bankalarının tutumunu daha da şahinleştirebileceği endişeleriyle altının ons fiyatının baskılandığını bildirdi.

Yurt içinde, artan dolar kurunun altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığını aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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