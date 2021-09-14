Güne düşüşle başlayan gram altın, 486 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Güne düşüşle başlayan gram altın, 486 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Güne düşüşle başlayan gram altın 485,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 796, Cumhuriyet altını ise 3 bin 250 liradan satılıyor.

Dün, Dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 486,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 485,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 796 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altına 1.790 dolardan alıcı buluyor.

ALTININ ONS FİYATI 1810 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesince yatırımcıların temkinli davrandıklarını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Güne düşüşle başlayan gram altın, 486 lira seviyesinden işlem görüyor
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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