Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 483 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 792 lira, cumhuriyet altını da 3.228 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 485 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 483,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 792 lira, cumhuriyet altını da 3.228 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.811 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD ve Avrupa tarafında artan enflasyon endişesi ile Asya'da ekonomik toparlanmaya ilişkin tereddütlerin varlık fiyatlarında yön arayışını beraberinde getirdiğini bildirdi. Bugün açıklanacak ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade eden analistler, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemenin altın fiyatlarındaki düşüşte önemli rol oynadığını belirtti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan