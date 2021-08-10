Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 482 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 790 lira, cumhuriyet altını da 3.220 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 480,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 482 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 790 lira, cumhuriyet altını da 3.220 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.734 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.760 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, altının ons fiyatında 1.790 dolar desteğinin kırılmasıyla satış baskısının 1.680 dolar seviyelerinde karşılandığını belirterek, altının ons fiyatının yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi 1.730 dolar seviyelerinde dengelendiğini aktardı. Teknik açıdan 1.760 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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