Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 480,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 789 lira, cumhuriyet altını da 3.208 liradan satılıyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 482,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 480,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 789 lira, cumhuriyet altını da 3.208 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üçüncü güne taşımasının ardından 1.790 doların desteğinin de altına sarktı ve şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.786 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.790 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi artan belirsizliklerin likidite talebini yükselttiğini kaydederek, bu durumun da altın gibi likit varlıklarda baskıya neden olduğunu ifade etti. Bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 seviyesinin direnç, 1.770 doların destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

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Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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