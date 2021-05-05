Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 477 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 782 lira, cumhuriyet altını da 3.185 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarına bağlı olarak 1.770-1.800 dolar bandında sert bir şekilde dalgalandı ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.778 dolar seviyesinde tamamladı. Yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 476,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 477,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 782 lira, cumhuriyet altını da 3.185 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.775 dolardan alıcı buluyor. Analistler, Yellen'ın açıklamaları sonrası dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

GÖZLER ABD MERKEZ BANKASI'NDA

Bugün, Avrupa ve ABD'de nisan ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini belirten analistler, Yellen'ın açıklamaları sonrası ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının da öneminin arttığını kaydetti.

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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor
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