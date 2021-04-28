Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 466 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 466 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 liradan, cumhuriyet altını ise 3.116 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 469,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 466 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, cumhuriyet altını da 3.116 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.769 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bu akşamki ABD Merkez Bankasının ( Fed ) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi yükseliş eğiliminde olan ABD 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün, ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan