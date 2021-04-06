Güne yükselişle başlayan gram altın 453 lira seviyesinden işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan gram altın 453 lira seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 453 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 742, cumhuriyet altını ise 3 bin 30 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 453 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün 450-460 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 450,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde, 452,7 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını da 3.030 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün olduğu gibi 1.720-1.740 dolar bandındaki dalgalı seyrini bugün de sürdürüyor. Ons altın, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.730 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

ALTININ ONS FİYATI 1740 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Veri gündeminde; yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Güne yükselişle başlayan gram altın 453 lira seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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