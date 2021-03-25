Altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor

25.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:56
Altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 441 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 441 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişin ve dolar kurundaki dalgalanmanın etkisiyle 447,1 lirayı gören gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 442,5 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 441,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 722 lira, Cumhuriyet altını da 2.940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,4'lük artışla 1.734 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.733 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının ise 1.720-1.750 bandındaki seyrinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisi ile Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini aktaran analistler, tahvil piyasasının seyrinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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