Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı bayram tatili sonrası işleme açılan yurt içi piyasalarda 441 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 723 liradan, cumhuriyet altını ise 2.952 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçti ve bugün 1.978 dolar seviyesinde dengelendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle rekorlar kıran altının onsunda dün kar satışlarının etkili olduğu görüldü. Altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki gerileme ile değer kaybeden altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla 441 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 723 lira, cumhuriyet altını 2.952 liradan satılıyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 435-450 lira bandının izleneceğini söyledi.

Kaynak: AA