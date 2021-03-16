Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor

16.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:36

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 419 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 lira, cumhuriyet altını da 2.800 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle dar bir bantta hareket eden gram altın, günü de önceki kapanışın hemen üzerinde 419,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 419,2 lirada dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 lira, cumhuriyet altını da 2.800 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,3'lük artışla 1.732 dolardan kapanış gerçekleştirmesinin ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.729 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.765 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin küresel pay ve emtia piyasalarında fiyatlamalar açısından temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatında satış baskısı oluşturduğunu söyledi. ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak toplantısında tahvil faizlerine ilişkin sözle yönlendirmelerin yatırımcı kararlarında belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.730 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1.765 doların direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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