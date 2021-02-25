Altının gram fiyatı 414 liradan işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 414 liradan işlem görüyor

25.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:47

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 414 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 414 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 415,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 414 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını da 2.790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.790 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile artan küresel risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Altının gram fiyatı 414 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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