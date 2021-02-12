Altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor

12.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:57

Güne düşüşle başlayan gram altın, 411,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, cumhuriyet altını da 2.755 liradan satılıyor

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 412,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 411,2 lirada dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2.755 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.819 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ONS ALTIN 1855 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, altının ons fiyatının, ABD'deki teşvik paketine ilişkin beklentilere karşın analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.855 dolar seviyesinden gelen satışlarla düşüş eğilimine girdiğini bildirdi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.790 dolar seviyesinin tekrar gündeme gelebileceğini söyledi.

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Altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

Haber Yorumları (2)
MÜSLÜMAN: Faiz haram diye altın alan günaha girmeyen temiz insanlar elbet mükafatını alacaktır ALLAH var gam yok ama faize müsade edenler vay hâllerine ...
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ÇIKAR: Herşeyin fiyatlandığı hatta balon yaptığı bir ortamda kıymetli ve fiziki karşılığı olan altının düşmesi çok enterasan. . Ancak şunu bilirim altın işi zaman ve sabır işidir ve gördüğü noktaya tekrar gelir.
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