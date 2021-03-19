Altının gram fiyatı 407 liradan işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 407 liradan işlem görüyor

19.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:03
Altının gram fiyatı 407 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 407 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 407 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 406,1 liraya kadar gerileyen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 2,8 altında 408,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 407,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 665 lira, Cumhuriyet altını da 2.720 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,5'lik düşüşle günü 1.736,5 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,4 artışla 1.743 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin altının ons fiyatında yönü belirleyen temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içinde ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde bir faiz artırımına gitmesinin ardından sert düşen dolar kurunun gram altının fiyatını baskıladığını söyledi.

Tahvil faizlerinin seyrinin yanı sıra artan jeopolitik risklerin emtia fiyatlarının seyri açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.765 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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