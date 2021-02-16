Altının gram fiyatı 406 liradan işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 406 liradan işlem görüyor

16.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:26

Altının gram fiyatı, 404,8 lira ile 7 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 406,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 659 liradan, cumhuriyet ise 2.713 TL'den satılıyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 407,1 liradan tamamladı.

7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Gram altın, dolar kurundaki düşüşün bugün de devam etmesiyle son 7 ayın en düşük seviyesi olan 404,8 lirayı gördü ve saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 406,4 lirada dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 659 lira, Cumhuriyet altını da 2.713 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.821 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki gerilemenin etkisiyle altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu, dolar kurundaki gerilemenin ise yurt içinde altının gram fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi. Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Altının gram fiyatı 406 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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