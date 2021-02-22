Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 404 liradan işlem görüyor
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Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 404 liradan işlem görüyor

22.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:21

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 404 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 662 lira, cumhuriyet altını da 2.699 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel sınırlı da olsa değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 399,2 liradan tamamladı. Gram altın, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 404 lirada dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 662 lira, cumhuriyet altını da 2.699 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.795 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.820 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerle yükselen risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının yanı sıra Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 404 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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