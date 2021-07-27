Altındağ'da yüzme bilmeyen kalmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altındağ'da yüzme bilmeyen kalmayacak

Altındağ'da yüzme bilmeyen kalmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altındağ Belediyesi yüzme havuzlarında, 6-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz yüzme kursları başlıyor.

Altındağ Belediyesi yüzme havuzlarında, 6-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz yüzme kursları başlıyor.

Geleceğin yüzme şampiyonları Altındağ'dan çıkacak. Altındağ'da çocukların ve gençlerin sporun her branşıyla tanışmasını ve kendini geliştirmesini çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ'da ikamet eden 6-14 yaş arası çocuklarımız için yüzme kurslarını başlatıyoruz. Kayıtlar başladı. Çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilmek için kontenjanlarımızı sınırlı tuttuk. Kurslardan faydalanmak isteyen çocuklarımız, kendilerine en yakın yüzme havuzlarımıza başvuruda bulunabilirler" dedi.

Kurslar ücretsiz

Tüm kursların ücretsiz olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, "Altındağ'da göreve gelir gelmez spor atağı başlattık. Yeni açtığımız Battalgazi ve Feridun Çelik yüzme havuzlarımızda da eğitim verilmeye başlanacak. Çocuklarımız kayıt için; Ali Ersoy, Gültepe, Karapürçek, Battalgazi, Feridun Çelik Mavi Vatan yüzme havuzlarımıza başvuruda bulunulması yeterli. Haydi çocuklar yüzme havuzlarına" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ'da yüzme bilmeyen kalmayacak
Altındağ'da yüzme bilmeyen kalmayacak
Altındağ'da yüzme bilmeyen kalmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Sarıgül Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ece Erken Buse Varol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Muslera Balotelli Aytaç Kara Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altındağ'da yüzme bilmeyen kalmayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 09:35:42. #1.14#

title