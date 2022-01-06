Altın ne kadar? 6 Ocak 2022 Bugün altın ne kadar? Gram-Çeyrek-Yarım-Tam altın fiyatları nedir? İşte bugün 5 Ocak güncel altın fiyatları...

Altın ne kadar? Son dönemde Türkiye'de yapılan ekonomik atılımların ardından döviz ve altın fiyatları en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Vatandaşlar konuyla ilgili "Altın ne kadar? Bugün altın ne kadar? Gram-Çeyrek-Yarım-Tam altın fiyatları nedir?6 Ocak 2022 Bugün altın ne kadar? İşte bugün 6 Ocak güncel altın fiyatları..." gibi soruların cevaplarını aratmakta. 2022'ye düşüş ile başlayan Altın'ın anlık takibini sitemizden yapabilirsiniz.

ALTIN NE KADAR?

Altın yükselir mi düşer mi? Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı düşecek mi merak içinde. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? 6 Ocak 2022 Perşembe altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi? Gram altın ne kadar, kaç TL? Altın artar mı azalır mı? Çeyrek altın düşecek mi yükselecek mi?

6 OCAK PERŞEMBE GRAM KAÇ TL?

Bugün Gram Altın 801,6 TL'dir. Gram Altın alış fiyatı 801,4 iken, satış fiyatı 801,6 TL'dir.

6 OCAK PERŞEMBE TAM ALTIN NE KADAR?

Bugün Tam Altın 5.129,5 TL'dir. Tam Altın alış fiyatı 5.241,7 iken, satış fiyatı 5.099,8 TL'dir.

6 OCAK PERŞEMBE YARIM ALTIN NE KADAR?

Bugün Yarım Altın 2.628,9 TL'dir. Yarım Altın alış fiyatı 2.564,8 iken, satış fiyatı 2.628,9 TL'dir.

6 OCAK PERŞEMBE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Bugün Çeyrek Altın 1.314,4 TL'dir. Çeyrek Altın alış fiyatı 1.282,4 iken, satış fiyatı 1.314,4 TL'dir.

6 OCAK PERŞEMBE REŞAT ALTINI NE KADAR?

Bugün Reşat Altın 5.502,6 TL'dir. Reşat Altın alış fiyatı 5.420,7 iken, satış fiyatı 5.502,6 TL'dir.

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