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Altın Mücevherat Üretiminde İlk Beş Ülke Arasındayız"

Istanbul Jewelry Show öncesi konuşan Türkiye'nin dünya altın mücevherat üretiminde ilk beş ülke arasında yer aldığını belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, sektörün ihracatta önemli bir gelişme kat ettiğini belirtti.

Altın Mücevherat Üretiminde İlk Beş Ülke Arasındayız

Istanbul Jewelry Show öncesi konuşan Türkiye'nin dünya altın mücevherat üretiminde ilk beş ülke arasında yer aldığını belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, sektörün ihracatta önemli bir gelişme kat ettiğini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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