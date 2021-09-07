SPOR Altın madalyalı şampiyon Reyhan Yılmaz'a Isparta'da karşılama

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SPOR Altın madalyalı şampiyon Reyhan Yılmaz'a Isparta'da karşılamaAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın sporcusu Reyhan Yılmaz, memleketi Isparta'da çiçeklerle karşılandı.

SPOR Altın madalyalı şampiyon Reyhan Yılmaz'a Isparta'da karşılama

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - TOKYO 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın sporcusu Reyhan Yılmaz, memleketi Isparta'da çiçeklerle karşılandı.

Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Reyhan Yılmaz, dün akşam saatlerinde memleketi Isparta'ya geldi. Ailesiyle birlikte otomobille kente giriş yapan Reyhan Yılmaz, SDÜ kavşağında karşılandı. Reyhan Yılmaz'ı karşılamaya Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaşın bulunduğu kalabalık bir grup geldi.

Üzerinde fotoğrafı ve "Evine hoş geldin şampiyon. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda bayrağımızı dalgalandırdığın için seninle gurur duyuyoruz" mesajının bulunduğu pankart eşliğinde karşılanan Reyhan Yılmaz'a çiçek verildi. Kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür eden Reyhan Yılmaz, belediyenin üstü açık otobüsü ile yapılan kent turunda Ispartalıları selamladı. Daha sonra ailesiyle Batıkent Mahallesi'ndeki evine gelen Reyhan Yılmaz'ı burada da komşuları karşılayıp, tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı