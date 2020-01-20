Altın Kaşık Ödülleri’nde gastronominin “ilk 10”u açıklandı

20.01.2020 00:12 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:12

Bu sene 30. yılını kutlayan Mutfak Dostları Derneği, geçtiğimiz yıl üç onur ödülü vererek başlattığı "Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri"ni, Gala Gecesi'nde gerçekleştirilen törende sekiz dalda daha sahipleri ile buluşturdu.