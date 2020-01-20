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Altın Kaşık Ödülleri’nde gastronominin “ilk 10”u açıklandı

Bu sene 30. yılını kutlayan Mutfak Dostları Derneği, geçtiğimiz yıl üç onur ödülü vererek başlattığı "Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri"ni, Gala Gecesi'nde gerçekleştirilen törende sekiz dalda daha sahipleri ile buluşturdu.

20.01.2020 00:12 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:12
Altın Kaşık Ödülleri’nde gastronominin “ilk 10”u açıklandı

Bu sene 30. yılını kutlayan Mutfak Dostları Derneği, geçtiğimiz yıl üç onur ödülü vererek başlattığı "Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri"ni, Gala Gecesi'nde gerçekleştirilen törende sekiz dalda daha sahipleri ile buluşturdu.

Kaynak: Dunya.com

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