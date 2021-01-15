Altın 'güvenli liman' tahtını Bitcoin'e mi kaptırdı?

Dünya genelinde yaşanan gelişmelerin, ülkeler arası gerginliklerin ve son 1 yıldır insanların hayatını etkileyen pandeminin de etkisiyle yükselişe geçen Bitcoin'e talebin arttığını söyleyen Yönetim ve Strateji Uzmanı Dr. Bülent Demir, "Dijitalleşmeyle yatırımcılar kripto paralara yöneldi.

Dünya genelinde yaşanan gelişmelerin, ülkeler arası gerginliklerin ve son 1 yıldır insanların hayatını etkileyen pandeminin de etkisiyle yükselişe geçen Bitcoin'e talebin arttığını söyleyen Yönetim ve Strateji Uzmanı Dr. Bülent Demir, "Dijitalleşmeyle yatırımcılar kripto paralara yöneldi. Bitcoin gibi kripto paralar rezerv para olma yönünde ilerliyor. Geçmişte altını 'güvenli liman' olarak değerlendirirdik. Artık güvenli liman algısı Bitcoin'de de oluşmaya başladı" dedi. Şikayetvar verilerine göre, 2020'de kripto paraya yönelik en çok şikayet nisan ayında alınırken, 2021'in ikinci haftasında ise bu şikayetler pik yaptı.

İstanbul Kent Üniversitesi'nden Yönetim ve Strateji Uzmanı Dr. Bülent Demir, kripto para sektöründeki son gelişmeleri değerlendirerek, kağıt paraların geleceğine yönelik öngörüde bulundu. Dünya genelinde Kovid-19 ile dijitalleşmenin hızlandığını söyleyen Demir, "Dijital para ödeme sistemleri, e-ticaretin hızlıca gelişmesi, geleneksel yatırım araçlarından da pandemi dolayısıyla uzak durulmasıyla sıcak paranın kendine yön çizmesi gerekiyordu. Bitcoin ve benzeri dijital paralar hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların portföylerinde bulundurması gereken yatırım aracı olarak değerlendirildi" diye konuştu.

ŞİRKETLERİN DİJİTAL PARAYA OLAN TALEBİ ARTTI

Ödemelerin dijitalleştiğini belirten Demir, "Kurumsal yatırımcılar da portföylerinde böyle yatırımlar bulundurmak durumunda. Kendi yatırımcılarına bu alternatifi sunmaları gerekiyor. Dolayısıyla hem riski dağıtmak hem de belli bir oranda fayda sağlamak için özellikle yatırım şirketlerinin dijital paralara ciddi bir eğilimi var" ifadelerini kullandı.

YENİ GÜVENLİ LİMAN: BİTCOİN

Kripto para sektörünün yüzde 71'ini Bitcoin'in oluşturduğunu söyleyen Demir, "Geçmişte altını 'güvenli liman' olarak değerlendirirdik. Artık güvenli liman algısı Bitcoin'de de oluşmaya başladı. Son günlerde volatilite yüksek gibi görünse de güvenli liman özelliğini altından sonra Bitcoin de koruyor" dedi.

BİTCOİN REZERV PARA OLMA YÖNÜNDE İLERLİYOR

Demir, "Ülkelerin merkez bankaları kendi dijital paralarını çıkarmak için bir hamle yapmak durumunda. Çünkü Bitcoin artık rezerv para olma yönünde bir gelişme gösteriyor. Dolar, Euro gibi rezerv paralar türünde Bitcoin'de tehdit olarak piyasada yerini aldı" diye konuştu.

"YATIRIM YAPARKEN DİKKATLİ OLUN"

Türkiye'de 10'un üzerinde kripto para borsasının bulunduğunu söyleyen Dr. Bülent Demir, "Kişiler böyle yatırımları yaparken dikkatli olmalı. Hangi tür dijital paraya nasıl yatırım yapılacağına dair konunun uzmanlarından ve aracı kurumlardan destek almakta fayda var. Bitcoin'deki artış cazip olsa da kayıplar da yaşanabilir. Yanlış yapılan hamleler, kişilere kayıp olarak döner. Araştırıp öyle yatırım yapın. Sabırlı olmak lazım uzun vadede kar edersiniz" ifadelerini kullandı.

"KAĞIT PARALARIN SONU GELECEKTİR"

10 yıl içinde sektörde büyük gelişmeler olacağını vurgulayan Demir, "Kartlı ödemeleri tercih ediyoruz, birçok kişi cüzdanında nakit para taşımıyordur. Kripto para dijitalleşmeyle, yakın zamanda kağıt paraların sonunu getirecek gibi duruyor. Herkesin kripto cüzdanları olacak veya cep telefonu üzerinden açtığımız hesaplarla tüm ödemeleri yapacağız. 10 yıl içinde tüm dünyayla birlikte Türkiye'de dijital para kullanımını yaygınlaştırmış oluruz diye düşünüyorum" dedi.

YATIRIMCILARIN EN ÇOK ŞİKAYET ETTİĞİ KONULAR BELLİ OLDU

Şikayetvar ise yatırımcıların en çok şikayet ettiği kripto para konularını belirledi. Buna göre, kripto para yükselince satım yapmaya, düşünce alım yapmaya firmaların engel olması. Transfer işlemlerinin yavaş olması, paranın hesaba geçmemesi. Üye temsilcilerinin yatırım yapana kadar fazla ilgili davranıp zarara uğrayınca cevap vermemesi. Hesap kapatma işleminin yapılamaması. Sisteme giriş yapılamaması ve hesabın firma tarafından sıfırlanması sektörde yatırım yapan kişilerin en çok şikayet ettiği konular oldu.

ŞİKAYET SAYILARI ARTTI; 2021'İN İKİNCİ HAFTASINDA PİK OLDU

Ayrıca, kripto para borsalarının yıllara göre şikayet sayıları da arttı. Şirkete 2018 yılında 2 bin 40 şikayet gelirken, 2019'da 734, 2020'de 7 bin 425, 2021'in ilk haftasında ise 2 bin 248 şikayet alındı.

Dijital para borsasındaki şikayet oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 912 artış gösterdi. Dijital para sektöründeyse şikayet artış oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 300 arttı. 2020'de en çok şikayet edilen ay nisan olurken, 2021'in ikinci haftasında sektördeki şikayetler pik yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı