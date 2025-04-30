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ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2025 | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

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Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları ve Federal Rezerv'in (Fed) para politikası beklentileri, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında kayda değer artışlara yol açıyor. Peki, 30 Nisan 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 30 Nisan Çarşamba gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.? Peki, 30 Nisan 2025 Çarşamba itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 10:53 itibariyle yüzde -0,12 değer kaybıyla 4098,17'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2025 | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!GRAM ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:53 itibariyle yüzde -0,20 azalarak 6612,91'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:53 itibariyle yüzde -0,20 değer kaybıyla 13225,81'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:53 itibariyle yüzde -0,20 azalarak 26410,80'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2025 | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!ÇEYREK ALTIN KAÇ TL

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:53 itibariyle yüzde -0,20 değer kaybıyla 3310,68'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4107 liradan alınırken 4162 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2025 | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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