ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2025 | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 29 Nisan 2025 Salı itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 09:58 itibariyle yüzde -0,78 değer kaybıyla 4100,74'ten işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:58 itibariyle yüzde -0,79 azalarak 6633,09'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:58 itibariyle yüzde -0,79 değer kaybıyla 13266,18'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:58 itibariyle yüzde -0,79 azalarak 26491,42'den işlem görüyor.

Yarım ve tam altının fiyatı ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:58 itibariyle yüzde -0,77 değer kaybıyla 3318,33'ten işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4111 liradan alınırken 4167 liradan satılıyor.