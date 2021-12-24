Alternatif Bank "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" hesabını kullanıma sundu

Alternatif Bank "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" hesabını sunan özel bankalar arasında yerini aldığını açıkladı.

Alternatif Bank, birikimlerini Türk Lirası olarak değerlendirirken kur riskine karşı korunmak isteyen müşterileri için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" hesabını kullanıma sunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "3 aydan 12 aya kadar değişen vadelerle ve avantajlı faiz oranlarıyla bankamız şubelerinden açılabilen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı ile ilgili ayrıntılı bilgiye bankanın web sitesinden ulaşılabiliyor" denildi.

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet