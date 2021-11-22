Alternatif Bank'ın kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem tescillendi

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ, Alternatif Bank için Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,28 olarak belirledi.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansına sahip SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri, Alternatif Bank'ın basiretli bankacılık anlayışından hareketle, kurumsal yönetime verdiği önem ve bu kapsamda yürüttüğü faaliyetleri inceledi.

Hazırlanan raporda, Alternatif Bank'ın derecelendirme notu 10 üzerinden 9,28 olarak belirlendi. Alternatif Bank'ın elde ettiği skor, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne büyük ölçüde uyum sağladığını ve bu alanda politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunu tescil ediyor.

Rapor, bankanın yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde oluşturduğunu ve bunların işlediğini, tüm kurumsal yönetim risklerinin tespit edildiğini ve aktif bir şekilde yönetildiğini ortaya koyuyor. Ayrıca pay ve menfaat sahiplerinin hakları en adil şekilde gözetiliyor; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri en üst düzeyde gerçekleşiyor. Bankanın yönetim kurulunun yapı ve işleyişi de en iyi uygulama kategorisinde yer alıyor.

Alternatif Bank'ın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunun derecelendirilmesine ilişkin düzenlenen bu rapor, SAHA'nın Banka nezdinde "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt başlıklarında yaptığı ayrıntılı incelemelerde elde ettiği sonuçlardan yararlanılarak hazırlandı. SAHA'nın bu derecelendirme çalışmasında SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni temel alan metodolojisi kullanıldı.

"Aldığımız yüksek not, kurumsal yönetim ilkelerine verdiğimiz önemi kanıtlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Alternatif Bank'ın, kurumsal kültürüne temel teşkil eden "danışman ve basiretli bankacılık" anlayışının yanında sorumlu bankacılık prensipleriyle hareket eden bir kurum olduğunu belirtti.

Basiretli olmak kendileri için, müşterilere hak ve eşitlik temelinde hizmet sunmaktan, bankacılığın esas ve kaidelerini kayıtsız şartsız uygulamaktan geçtiğini ifade eden Gür, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın haklarını gözetmekten faaliyetlerimizi tüm şeffaflığıyla kamuoyuna açıklamaya, yönetim kurulumuzun bankacılığın gerektirdiği her türlü görevi sonuna kadar yerine getirmesine kadar kurumsal yönetim ilkelerine bağlılığımızı ifade ediyor. Bu kapsamda SAHA'nın SPK'nın uluslararası standartlarla belirlenmiş Kurumsal Yönetim İlkelerini temel alarak bankamız için yaptığı derinlemesine incelemeyi ve sonucundaki derecelendirmeyi çok önemli buluyoruz. Bağımsız olarak hazırlanan bu raporda aldığımız yüksek not, kurumsal yönetim ilkelerine verdiğimiz önemi kanıtlıyor. Bu yaklaşımımızdan asla taviz vermeden, sorumluluk bilinciyle Alternatif Bank'ı daha ilerilere taşımaya, bankacılık sektörü ve ülke ekonomisine değer yaratmaya devam edeceğiz."

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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