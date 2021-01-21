Altekma filede Play-Off'a göz kırpıyor
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Altekma filede Play-Off'a göz kırpıyor

21.01.2021 10:50 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:55
Altekma filede Play-Off'a göz kırpıyor

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde 2020 yılını Haliliye Belediyespor galibiyetiyle kapatan Altekma, 2021'e de ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı, Play-Off'a göz kırptı.

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde 2020 yılını Haliliye Belediyespor galibiyetiyle kapatan Altekma, 2021'e de ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı, Play-Off'a göz kırptı. Ligdeki ilk sezonunda galibiyet sayısını 10'a çıkartarak 8'inci basamağa tırmanan İzmir ekibi pazar günü evinde Solhanspor'u ağırlayacak.

İstanbul deplasmanında galibiyeti çok isteyen bir takım görüntüsü çizdiklerini belirten Antrenör Levent Matmeriçli, "Maçta kontrol sürekli bizim elimizdeydi. 6 oyuncum toplam 13 blok sayısı üretti ve bu rakibin direncini kırmada etkili oldu. Ayrıca 5 oyuncumuz çift haneli sayı üreterek güzel bir takım oyunu sergilediğimizi adeta belgeledi. Oynayan oynamayan tüm voleybolcularımız galibiyette pay sahibi oldu, tüm ekibimizi kutluyorum" dedi.


Altekma filede Play-Off'a göz kırpıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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