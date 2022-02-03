Altekma filede Fenerbahçe önünde

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta derbide Arkasspor'a 3-1 yenilerek 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Altekma yarın deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Son 2 maçında Tokat Belediye Plevne ve Bingöl Solhanspor'a (D) yenilen Fenerbahçe ligde 36 puanla 4'üncü sırada, Altekma ise 22 puanla 7'nci basamakta yer alıyor. İlk yarıda İzmir'de oynanan maçı sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Spor