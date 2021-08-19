Altekma 10 oyuncuyu tecrübe kazanması için kiralık verdi
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Altekma 10 oyuncuyu tecrübe kazanması için kiralık verdi

Altekma 10 oyuncuyu tecrübe kazanması için kiralık verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altekma, altyapıdan yetişen 10 voleybolcuyu tecrübe kazanması ve A takıma geçişlerini hızlandırmak adına Erkekler 1. Ligi'nde yer alan Milas Belediyespor ve Jeopark Kula Belediyespor'a kiralık olarak gönderdi.

Altekma, altyapıdan yetişen 10 voleybolcuyu tecrübe kazanması ve A takıma geçişlerini hızlandırmak adına Erkekler 1. Ligi'nde yer alan Milas Belediyespor ve Jeopark Kula Belediyespor'a kiralık olarak gönderdi.

Geçen sezon A Takım kadrosunda yer alan Berkant MİT ve Emir Pınar ile Emre Çalışkan, Kerem Yiğit, Emir Mermer ve Ulaş Dokumacı yeni sezonda Milas Belediyespor formasını giyecek. Aybora Özismim, Ataberk Gümüşsoy, Murat Al ve Arda Kara'nın ise yeni sezondaki adresleri Kula Belediyespor olacak. Bu sezon hayata geçirilen ve önemli geri dönüşler alınan Altekma Akademi'de hem bilişsel hem fiziksel ve hem de teknik gelişimlerini arttıran 10 oyuncu yeni takımlarında tecrübelerini arttırıp maç eksiklerini giderme fırsatı bulacak.

Oyuncuların deneyim kazanması için kiralık verildiğini belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "10 oyuncumuz gelecekte Altekma profesyonel takımın temel taşını oluşturacak. Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde yer alan Jeopark Kula Belediye ve Milas Belediye kulüplerinde maç eksiklerini giderecek ve tecrübe kazanacak olan oyuncularımız gelecek sezon bizim bünyemizde yollarına devam edecekler" dedi. - İSTANBUL

Altekma 10 oyuncuyu tecrübe kazanması için kiralık verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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