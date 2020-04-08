Altaylı Yılmaz: Yarın maça çıkacakmışım gibi kendimi hazırlıyorum TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'ın orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, koronavirüs salgınından herkes gibi futbolcuların da psikolojik olarak kötü etkilendiğini dile getirdi.

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'ın orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, koronavirüs salgınından herkes gibi futbolcuların da psikolojik olarak kötü etkilendiğini dile getirdi. Ligde son olarak deplasmanda oynadıkları Fatih Karagümrük maçını unutamadığını ifade eden Yılmaz, "Yaşanalar halen gözümün önünde. İzmir'den İstanbul'a indiğimizde havalimanında maskeli ve eldivenli insanları görünce psikolojimiz ister istemez etkilendi. Bu virüs tüm insanları, doğal olarak biz futbolcuları da etkilendi" dedi.

Ligin yeniden başlamasını beklediklerini, mental olarak hazır olarak takımların başarıyı yakalayacağını düşündüğünü kaydeden tecrübeli oyuncu, "Şu anda herkes koronavirüsün ne zaman biteceği konusunda demeç veriyor. Ortada bir bilgi kirliği de var. Ancak şunu biliyoruz, bu ligler bir şekilde tamamlanacak. Yetkililerin açıklamalarından da onu anlıyoruz. Ben her zaman yarın maça çıkacakmışım gibi kendimi hazırlıyorum. Futbol oynamayı çok özledik" diye konuştu.

"GOL ATACAĞIM İÇİME DOĞUYOR"

Bolusspor karşılaşmasında gol atacağının içine doğduğunu ifade eden Yılmaz Özeren, "Gol atacağım içime doğuyor. Boluspor ile oynadığımız maçta sonradan oyuna girdim. Yedek kulübesinde Kerim Avcı ile sohbet ederken gol atacağımı söylüyordum, oyuna girdim ve golümü attım. Boluspor maçı bizim adımıza tam bir kırılma maçıydı. O maçı kazanarak üst sıraların takımı olduğumuzu gösterdik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Altay'ın geçmişini, mazisini çok iyi biliyorum. Ben her formasını giydiğim takımı sahipleniyorum. Şu anda küçük yaşlarda giymek istediğim Altay formasını giyiyorum. İnşallah bu birlikteliğimiz uzun sürer ve Süper Lig'de de Altay forması giyerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA