SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Altaylı Kerim Avcı'dan kötü haber - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Kerim Avci, Altay, Spor

Altaylı Kerim Avcı'dan kötü haber

Karagümrük maçında sakatlanan Altay'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Kerim Avcı, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

16.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:12
Altaylı Kerim Avcı'dan kötü haber

Karagümrük maçında sakatlanan Altay'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Kerim Avcı, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.


TFF 1. Lig'in 28. haftasında Karagümrük deplasmanına konuk olan Altay'da, 2-0 gerideyken 2. yarının başında kaydettiği golle takım arkadaşlarını ateşleyen Kerim Avcı sağ dizine aldığı darbe sonrası stadı takım arkadaşlarının sırtında terk etmişti. Maçın ardından MR'ı çekilen Kerim Avcı'nın durumu belli oldu. MR sonucunda sağ diz dış yan bağında yırtık tespit edilen tecrübeli orta saha oyuncusunun 4 ila 6 hafta arasında sahalara dönebileceği açıklandı. Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Kerim Avcı'nın tedavisine hemen başlandığı bildirildi.


Başarılı orta saha oyuncusu devre arası transfer döneminde Gaziantep FK'dan sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Avcı, siyah-beyazlı ekip ile 9 maçta sahaya çıkarken 411 dakika oyunda kalmış ve 1 de gol kaydetmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Spor
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
İtalya Başbakanı 'Riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı Spor
İtalya Başbakanı "Riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Çocuklarını icra yoluyla görebildi Spor
Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Çocuklarını icra yoluyla görebildi
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Spor
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Namazlar cemaatle kılınmayacak Spor
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Namazlar cemaatle kılınmayacak
'Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?' Erbaş yanıtladı Spor
"Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?" Erbaş yanıtladı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi
İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili 'gizli belge' adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma...
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Guido Senia Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Fernando Muslera Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Derbi Beşiktaş Futbolcu Vatandaş
Şu an buradasınız: Altaylı Kerim Avcı'dan kötü haber - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 16:10:09. #1.14#