Altay-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de konuk olduğu Altay'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Arslan, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, Alsancak Stadı'na ilk olarak 10 yaşında babasıyla geldiğini, yenilenen stadın çok güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Altay'ın mücadelesine ve iyi oyununa söyleyecek bir şeyi olmadığını kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

"Üç puanı aldılar, tebrik ediyorum. Kötü bir gol yedik. Tekrarını izleyemedim. Hakem hata yapmıştır, bizim canımız yanmıştır ama futbolun içinde kalmaya devam edeceğiz. Başkanımız Adil (Gevrek) Bey, maçın ikinci yarısını oynamamamızı rica etti. Kendisine, 'Emriniz başımız üstüne ama ortada görsellik var, maçı ekrandan ve stattan izleyenler var. Futbola saygımız gereği bu maçın sahada neticelenmesi lazım.' dedik. Mücadelemize devam edeceğiz. Başımızı öne eğecek durumda değiliz."

Arslan, mağlubiyete rağmen kötü bir oyun sergilemediklerini belirterek, "Ayakta kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Merkez Hakem Kurulunun çok sayıda önemli hakemi liste dışı bırakmasına da değinen Arslan, "Bizde bir türküdür gidiyor. 'Kurumları temizliyoruz.' deniyor. Kurumları yönetenleri mi elden geçirmek lazım bilmiyorum. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bir şey yapılıyor, değişmiyorsa sistem sorgulanmalı. Necip Fazıl, 'İnsan bu, birinden nur akar, birinden kir.' diyor. Her türlü insan var." diyerek sözlerini tamamladı.