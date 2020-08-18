Altay William'ı alıyor TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerle şampiyonluğun en iddialı adaylarından olduğunu kanıtlayan Altay'ın dış transferde Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'ten Brezilyalı futbolcu William de Amorim ile el sıkıştığı iddia edildi.

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerle şampiyonluğun en iddialı adaylarından olduğunu kanıtlayan Altay'ın dış transferde Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'ten Brezilyalı futbolcu William de Amorim ile el sıkıştığı iddia edildi. Son iki sezonda Yunanistan'ın Xanthi takımında kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde İzmir ekibiyle sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü. Türkiye'de 2017-18 sezonunda kiralık olarak Kayserispor'da forma giyen William, o sezon Süper Lig'de 12, kupada ise 3 maçta görev alıp, iki kulvarda 1'er gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Yunanistan'da ise geçen sezon 28 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı.

LOKMAN İMZALADI

Altay, geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen stoper Lokman Gör'le anlaştığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz son olarak Alanyaspor forması giyen deneyimli futbolcu Lokman Gör ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 1 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki savunmacı, daha önce Göztepe, Erzurumspor, Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Altay daha önce kaleci Burak Öğür, sol kanat Erhan Çelenk, forvetler Ergin Keleş ve Armand Gnanduillet, orta saha oyuncuları Jovan Blagojevic ile Jasmin Scuk'u kadrosuna katmıştı.

Kaynak: DHA