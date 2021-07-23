Altay, Thaciano Mickael da Silva'yı kadrosuna kattı
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Altay, Thaciano Mickael da Silva'yı kadrosuna kattı

Altay, Thaciano Mickael da Silva'yı kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano Mickael da Silva'yı renklerine bağladı.

Altay, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano Mickael da Silva'yı renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Altay'da transferler ardı ardına açıklanıyor. İsveçli stoper Eric Björkander ve Ceyhun Gülselam'ı renklerine bağlayan siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano Mickael da Silva'yı da transfer ettiğini açıkladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Altay, 26 yaşındaki oyuncuya 'Hoş geldin' mesajını paylaştı.

Thaciano Mickael da Silva, kariyerinde CA Porto, Boa Esporte, Santos FC, EC Bahis ve Gremio formaları giydi. Kariyerinde toplamda 155 resmi maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu maçlarda 28 gol, 10 asistlik performans sergiledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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