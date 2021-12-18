Altay tepetaklak oldu

DENİZLİ (İHA) - Altay, deplasmanda Giresunspor'a 3-1 mağlup olarak ligdeki galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Lige iyi başlangıç yaparak bir ara zirveye yükselen Altay, kötü gidişatıyla beraber 17. hafta sonunda küme düşme hattına kadar geriledi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Altay, deplasmanda Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, haftayı 18 puanla 16. sırada kapattı.

Galibiyet hasreti 10 maça çıktı

18 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Altay, ilk 7 haftada aldığı 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle liderliğe kadar yükselmişti. Ancak 7. haftadan sonra İzmir temsilcisinde işler tersine dönmeye başladı. Altay, 8. haftadan itibaren sırasıyla deplasmanda Gaziantep FK'ya 4-1, iç sahada Karagümrük'e 1-0 ve deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 11. haftada sahasında Sivasspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, daha sonra deplasmanda Antalyaspor'a 1-0, sahasında Adana Demirspor'a 3-1 yenildi. 14 ve 15. haftalarda İstanbul'da oynadığı karşılaşmalarda Başakşehir ile golsüz, Galatasaray ile 2-2 berabere kalan siyah beyazlılar, ligin 16. haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun açıldığı maçta Hatayspor'a 2-1, dün de deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenildi.

Denizli'den minimum 50 puan hedefi

Ligde son 10 haftada galibiyet yüzü göremeyen ve bu süreçte aldığı 3 beraberlikle 3 puan toplayabilen Altay, zirvede olduğu dönemden küme düşme hattına kadar geriledi. Siyah-beyazlılarda deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, kötü gidişatta yaşadıkları sakatlıkların çok etkili olduğunu belirterek, devre arasında gerçekleştirmeyi planladıkları en az 3 transferle yeniden yükselişe geçeceklerini söyledi. Denizli, Ligi minimum 50 puan alarak bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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